« Recherche appartement ou maison » du 7 janvier 2020 : au programme ce soir… (vidéo)

« Recherche appartement ou maison » du 7 janvier 2020. C’est le tout premier numéro inédit du magazine immobilier de Stéphane Plaza « Recherche appartement ou maison » pour cette nouvelle année. Et c’est ce soir que ça se passe à partir de 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



Ce soir encore l’animateur et ses équipes vont venir en aide à trois nouvelles familles qui sont à la recherche d’un nouveau toit pour accueillir leurs foyers : Suzette / Agnès et Alexandre et enfin Véronique et Guillaume.

« Recherche appartement ou maison » du 7 janvier 2020: demandez le programme

🏚️ Suzette, 75 ans, est une pétillante retraitée qui vit à Arpajon dans l’Essonne. Ne parvenant plus à s’occuper de sa grande maison et à en payer les charges, et face aux difficultés du marché immobilier, elle avait été accompagnée jusqu’à la vente dans « Maison à vendre » par Stéphane Plaza, aidé de Sophie Ferjani. Aujourd’hui, il est l’heure de quitter cette maison, puisque les nouveaux propriétaires la récupèrent dans 1 mois ! Mais Suzette n’a pas encore trouvé l’appartement dont elle rêve. Elle souhaite absolument rester à Arpajon, où elle a toutes ses activités : la danse, le théâtre et les sorties entre amis. Elle ne sait pas du tout comment s’y prendre et l’urgence est là.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour l’aider dans sa recherche, va-t-il lui dénicher l’appartement espéré dans de si courts délais ?



🏚️ Agnès, 45 ans, et Alexandre, 42 ans, sont en couple depuis cinq ans. Elle travaille dans un laboratoire pharmaceutique vétérinaire, et lui est ingénieur technico-commercial. Chacun est propriétaire de son propre appartement dans Lyon, mais ils sont lassés des allers/retours entre les deux… : aujourd’hui, ils sont enfin prêts à vivre ensemble ! Ils cherchent un appartement qui leur ressemble, avec 2 chambres et un bel extérieur.

Sandra Viricel va faire une sélection de plusieurs appartements dans le centre de Lyon, va-t-elle trouver celui qui va plaire aux deux amoureux ?

🏚️ Véronique, 56 ans, et Guillaume, 46 ans, travaillent tous les deux dans les assurances. Ils se sont rencontrés lors d’une formation il y a 3 ans. Quelques mois plus tard, Véronique quittait sa vie cannoise, sa famille, ses amis, son travail, pour rejoindre Guillaume dans sa région, à Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne. Ensemble, ils ont pris une grande maison en location pour accueillir les trois enfants de Guillaume dont il s’occupe en garde alternée, mais Véronique se sent beaucoup trop isolée dans ce petit village. Elle souhaite retrouver une vie citadine avec des restaurants et des commerces. Ils se sont donc lancés dans la recherche d’une grande maison à acheter. Cette recherche est au point mort car ils ne sont pas d’accord… Guillaume veut rester au calme et Véronique veut de l’agitation…

Romain Cartier va essayer de réunir un maximum de critères dans les biens qu’il va leur proposer. Va-t-il trouver la maison qui va contenter tout le monde ?

Teaser vidéo

En attendant ce soir, découvrez quelques images de votre émission du jour.

Stéphane Plaza retrouve une candidate de #MAV qui recherche aujourd’hui un appartement 😅🔍 #RAOM, demain à 21:05 pic.twitter.com/GyXffEXIvI — M6 (@M6) January 6, 2020

Pour en voir un tout petit plus, une chose à faire se brancher sur M6 et sur 6Play à partir de 21h05.

