Enquête Exclusive du 13 juillet : sommaire du numéro ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 13 juillet 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Autoroutes du Sud-Ouest : dans la chaleur de l’été ».





Enquête Exclusive du 13 juillet 2025 : votre émission en résumé

Chaque été, lors des grands départs en vacances, plus de 100 000 véhicules circulent quotidiennement sur les autoroutes du sud-ouest (A10 et A63), en route vers les plages de Vendée, des Charentes, des Landes, du Pays basque et vers l’Espagne.

Cette année, face à un trafic de plus en plus dense — notamment les jours où les poids lourds, exceptionnellement autorisés malgré les interdictions estivales, se mêlent aux vacanciers — la police et la gendarmerie déploient un dispositif de sécurité renforcé. La cohabitation entre camions et voitures rend la circulation parfois particulièrement dangereuse.



Pour limiter les risques, les forces de l’ordre disposent désormais d’un atout inédit : un petit avion discret qui surveille depuis le ciel les comportements à risque. Les conducteurs ciblés en priorité : vacanciers pressés, véhicules surchargés et routiers, parfois jusqu’à 9 000 poids lourds empruntant quotidiennement l’A10 et l’A63 à un rythme effréné.

La principale crainte des autorités reste l’endormissement au volant, première cause d’accidents mortels sur autoroute, notamment chez les chauffeurs de poids lourds épuisés par les longues distances. Nicolas, dépanneur, s’est équipé d’une grue de 75 tonnes pour évacuer ces mastodontes en cas d’accident.

Les équipes d’Enquête Exclusive ont accompagné les patrouilleurs, ces « hommes en jaune » considérés comme les anges gardiens de l’autoroute. Leur métier est extrêmement dangereux : en 20 ans, vingt-trois d’entre eux ont perdu la vie fauchés alors qu’ils intervenaient en urgence.

Autre facteur de tension : la hausse de 5 % des tarifs de péage en 2023, qui pousse de nombreux conducteurs à se détourner vers les routes secondaires gratuites. Une situation cauchemardesque pour les habitants de villages comme Moustey, dans les Landes, où Nadine et Gérard voient défiler jusqu’à 1 000 camions par jour, provoquant fissures dans leurs maisons et nuisances sonores permanentes.

Enfin, l’A63 traverse la plus grande forêt de France, la forêt des Landes, un million d’hectares de pins maritimes hautement inflammables. Il y a trois ans, des incendies gigantesques ont entraîné la fermeture de plus de 100 km d’autoroute, un événement sans précédent. Cet été encore, les forces de l’ordre restent en alerte maximale face au risque de nouveaux feux dévastateurs.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.