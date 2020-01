« Sam » du 13 janvier 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Sam » du 13 janvier 2020. Suite de la saison 4 de votre série « Sam ». Au programme ce soir deux épisodes inédits « Ava » et « Rayanne ». À découvrir dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 .



« Sam » du 13 janvier 2020 : vos deux épisodes inédits

« Ava » : Sam et Antoine se cherchent, se provoquent et s’en amusent… Mais Sam se rend compte qu’elle est bien plus troublée par lui qu’elle ne le voudrait. Les relations se tendent à nouveau lorsque la fille d’Antoine se révèle être une vraie peste avec l’une des élèves de Sam, issue d’une famille homoparentale. Xavier ébranlé par la rencontre avec son père biologique, trouve du réconfort dans les bras de Véronique.

« Rayanne » : Xavier est l’homme le plus heureux du monde. Son union avec Véro va enfin lui offrir la famille dont il rêvait. Sam et Antoine succombent à leur désir. Mais le bonheur est de courte durée. Sam est rattrapée par les images de son passé et par le secret qui la hante.



Audience décevante pour le lancement de la saison 4

On va pas se mentir le lancement de la saison 4 de « Sam » n’a pas été un franc succès. La semaine dernière seuls 3.67 millions de téléspectateurs ont répondu à l’appel des deux premiers épisodes (pda 17%). Seule satisfaction pour la chaîne une place de leader sur le public jeune et féminin.

Avec 3.9 M. de Tvsp. le retour de la série #Sam a été largement plébiscité et leader : sur le public féminin avec :

📌 27 % de PdA sur les FrdA-50* & sur les jeunes de 15-24 ans avec :

📌 27 % de PdA sur les FrdA-50* & sur les jeunes de 15-24 ans avec :

📌 32 % de PdA* * En moyenne sur les 2 épisodes

« Sam » reprendra t-elle des couleurs ce soir ?

