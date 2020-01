Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 31 janvier 2020

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 31 janvier 2020 – Une nouvelle semaine commence et ce soir vous retrouverez votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Mais en attendant, on vous propose d’en savoir plus sur ce qui vous attend à la fin du mois avec les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 27 au 31 janvier 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans trois semaines, Janet va devoir composer entre son couple avec Becker et le retour de sa fille, Emmy. Et Virgile va un peu trop s’occuper de sa fille et Antonin… Quant à Manon, elle n’a pas fini les ennuis avec Karel…

Lundi 27 janvier 2020, épisode 371 : Alors que Manon et ses proches sont face à un dilemme, Léa et Antonin tentent d’échapper à un diner qui les dérange. Pendant ce temps, un nouveau témoignage fait rebondir l’enquête.



Mardi 28 janvier 2020, épisode 372 : Tandis qu’Eliott déploie son nouveau plan, Alice se pose de plus en plus de questions sur sa fille. Emmy, de son côté, met les pieds dans le plat.

Mercredi 29 janvier 2020, épisode 373 : Alors que Karel prend de la distance avec ce qui lui est cher, Becker souffre d’un malentendu. Quand à Eliott, il doit trouver des solutions à la fois sur le plan amoureux et professionnel.

Jeudi 30 janvier 2020, épisode 374 : Tandis que la police retrouve les coupables d’une agression, Eliott reçoit un soutien inattendu. Pendant ce temps, Janet fait face à un malaise grandissant. Réussira-t-elle à briser la glace ?

Vendredi 31 janvier 2020, épisode 375 : Alors qu’Enric fait les mauvais choix, Léa est agacée par les initiatives de son père. Quant à ce dernier, parviendra-t-il enfin à renouer avec le passé ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 13 au 17 janvier 2020 en cliquant ICI

du 20 au 24 janvier 2020 en cliquant ICI

