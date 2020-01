« Sam » du 20 janvier 2020 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 4 (vidéo)

« Sam » du 20 janvier 2020. La saison 4 de « Sam » se poursuit ce soir sur TF1. Au programme ce soir les épisodes « Kenza et Lucie » et « Emma et Joris ». À découvrir dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 .



« Sam » du 20 janvier 2020 : vos deux épisodes inédits

Kenza et Lucie : avec la participation de Firmine Richard

Sam doit gérer le cas d’une élève qui accuse Tom de harcèlement mais a malheureusement du mal à rester neutre dans cette affaire.Parallèlement à cela, elle reste tiraillée par ses sentiments. Persuadée d’être l’unique responsable du désastre familiale d’Antoine 30 ans plus tôt, elle est incapable de lui avouer son secret. Totalement sous son emprise amoureuse elle décide de laisser une chance à leur couple lorsqu’il lui propose de vivre avec elle.



Emma et Joris : Sam vit désormais avec Antoine et s’arrange avec les complications d’une famille recomposée. Malgré ses efforts, la cohabitation tourne au drame et elle finit par avouer son secret à Antoine. Effondré il quitte la maison.Xavier prend son rôle de beau-père très à coeur. Il est de plus en plus complice avec Chloé ce qui angoisse terriblement Véro qui a le sentiment de passer au second plan avec sa fille.

Quelle audience pour « Sam »?

La semaine dernière « Sam » a été quelque peu mise à mal par la concurrence. A peine 3.90 millions de personnes soit 18.4 % du public présent devant son poste de télévision pour les deux inédits qui étaient proposés et jusqu’à 4.1 millions pour le premier. Fera t-elle mieux ce soir ?

4.1 M. de Tvsp. fidèles à la série #Sam hier soir avec : sur le public féminin :

📌25 % de PdA sur les FrdA-50* & sur les jeunes de 15-24 ans :

📌 31 % de PdA* * En moyenne sur les 2 épisodes RdV en replay sur @MYTF1 et lundi prochain sur @TF1 pour la suite des épisodes ! pic.twitter.com/599hFpi98E — TF1 Pro (@TF1Pro) January 14, 2020

