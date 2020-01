« Mariés au premier regard » du 20 janvier : tensions entre Romain et Delphine, Mélodie va t-elle dire « oui » à Adrien ?

« Mariés au premier regard » du 20 janvier 2020. Troisième numéro de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming sur sur 6play



ANNONCES





L’occasion de retrouver Romain et Delphine. Après s’être dit oui, et avoir passé la nuit de noce chacun de leur côté, place au voyage de noces. L’occasion de quelques tensions entre nos deux tourtereaux. Et oui rien n’est gagné d’avance contrairement aux apparences… Et comme si cela ne suffisait pas, ils vont enchaîner les galères

Ce soir nous retrouverons aussi Mélodie et Adrien. Si lui semble être tombé sous le charme, on ne sait pas encore si Mélodie va lui dire OUI…



ANNONCES





« Mariés au premier regard » du 20 janvier : les nouveaux célibataires

Ce troisième numéro sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux célibataires : Élodie et Rémi. Tous les deux dynamiques, souriants et stables professionnellement, Élodie et Rémi ont la même envie de se poser et de partager leur quotidien. Ils ont jusqu’à présent connu des échecs amoureux car ils reproduisent sans cesse le même schéma. Élodie est attirée par des hommes qui ne lui correspondent pas et Rémi bloque sur des détails. Ils ont tous les deux envies de construire une relation sur du long terme et de fonder une famille. Et pour eux, le mariage est un symbole fort d’engagement.

– Élodie 27 ans, préparatrice en pharmacie. Élodie a besoin de quelqu’un de protecteur sur qui elle peut compter. Si elle décrit sa vie sentimentale comme désastreuse, elle ne veut pas reproduire le même schéma que ses parents, aujourd’hui divorcés.

– Rémi 35 ans, technicien qualité. Rémi est un homme pressé. Il veut trouver LA femme idéale rapidement pour construire une vie de famille et reproduire le schéma de ses parents, mariés depuis 40 ans. Il a envie de partager sa passion pour le crossfit avec sa dulcinée et des moments de détente pour prendre soin l’un de l’autre. Il recherche finalement une partenaire qui lui ressemble

Vidéo

Découvrez maintenant le teaser vidéo de votre soirée…

Au programme de #MariesAu1erRegard ce lundi à 21:05 :

💍 Mélodie va t-elle dire "oui" à Adrien ?

✈️ Delphine et Romain partent en voyage de noces

👱‍♀️👨 Deux nouveaux célibataires entrent dans l'expérience pic.twitter.com/FpfiP8ADZ5 — M6 (@M6) January 17, 2020

Audience en hausse

Après un démarrage plutôt timide en première semaine, belle remontée la semaine dernière pour votre émission préférée. 2.5 millions de téléspectateurs en moyenne soit 500.000 de plus que la semaine précédente et une part de marché de 24% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (+23%)

#Audiences @M6 :#MariésAu1erRegard progresse en une semaine avec +22% auprès des 4+, +23% auprès des FRDA-50 ans et +500 000 tlsp.

👰🏼 12% auprès des 4+

💍 24% auprès des FRDA-50 ans

❤️ 2.5M tlsp

👏👏👏 pic.twitter.com/ICYGzwVmTU — M6Pro (@M6pro) January 14, 2020

« Mariés au premier regard » revient ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

4.7 / 5 ( 27 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES