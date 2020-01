« Les rivières pourpres » du 20 janvier 2020 : ce soir l’épisode « Kenbeltyu » sur France 2 (vidéo)

« Les rivières pourpres » du 20 janvier 2020. Suite de la saison 2 de votre série « Les rivières pourpres » ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV.



ANNONCES





Au programme ce soir l’épisode en deux parties « Kenbeltyu ».

« Les rivières pourpres » du 20 janvier 2020 : votre épisode de ce soir

Le corps d’une femme noire est découvert dans un hangar désaffecté. Une mise en scène scabreuse, et un dièse gravé sur le front de la victime. L’enquête dirige les enquêteurs vers une jungle de migrants, à quelques kilomètres de là. Pour Niémans et Camille, il s’agit d’un crime rituel africain, teinté de vaudou et de mysticisme. Alors que Niémans découvre l’identité d’un premier suspect, Camille, elle, infiltre la jungle en se faisant passer pour une bénévole. Alors que les énigmes s’accumulent, le duo d’enquêteurs découvre l’existence d’un démon peule, qui semble terrifier les migrants du camp : le Kenbaltyu. Sa marque : un dièse gravé sur le front…



ANNONCES





Nouveau carton d’audience ?

Le succès de cette saison 2 ne se dément pas. La semaine dernière encore, nouveau carton avec 4.09 millions de fidèles pour 18.1% de part de marché et une place de leader pour France 2.

Vidéo

Comme toujours on termine avec quelques images. Mieux qu’un simple teaser, on vous propose une vidéo résumant cette saison 2

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES