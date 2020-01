EXCLU Plus belle la vie en avance : Emilie trahit Kévin, Sabrina fait un terrible aveu, un retour (infos PBLV )

ANNONCES





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 14 février Vous êtes accro à la série de France 2 « Plus belle la vie » et curieux de connaître ce qu’il va se passer au milieu du mois prochain ? On est samedi et comme tous les week-ends, Stars Actu vous en dit plus sur ce qui vous attend dans les trois prochaines semaines, en avant-première et en exclusivité.

Dans trois semaines, Emilie va trahir Kevin en programmant son avortement sans même lui en avoir parlé.

Kevin, déçu et triste, voit en la décision d’Emilie un manque d’amour. Il ne sait pas s’il pourra lui pardonner d’avoir fait ce choix sans le consulter mais décide quand même de dîner avec elle pour la Saint Valentin…



De son côté, Sabrina a avoué à ses coloc être responsable de la mort de Jerry. Ce dernier semble hanter l’appartement de la coloc et la vie devient vite là-bas insupportable pour tout le monde…

Au lycée, Luis fait son retour et recommence à harceler Tom. Il va jusqu’à le tabasser ! Et pendant ce temps là, Antoine commence sa transition avec le soutien de sa mère et de son frère. Clément, qui n’est toujours pas d’accord, n’est pas au courant et Delphine a choisi de lui mentir…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 27 janvier sur France 3

Elsa annonce à Jade et Joseph qu’ils ne feront plus de trafics et que l’activité des pompes funèbres redevient légale. Cette nouvelle est mal accueillie par les employés. Abdel accompagne Mila voir Alison qui se trouve dans l’appartement de Renaud et qui devra y rester le temps de sa convalescence. Patrick, déprimé, ne croit plus en sa hiérarchie. Elsa annonce à Karim qu’elle s’est engagée à renoncer à toutes activités illégales, laissant tous les trafics à Pavel. Le clan Fedala est tiré d’affaire mais Elsa a un poids sur la conscience…

Pendant un jogging avec Kevin, Emilie s’évanouie. Il s’agit d’une simple chute de tension selon elle. Laetitia est heureuse du bonheur que partage Kevin avec sa petite amie, et il organise même un diner romantique mais Emilie passe sa soirée malade et préfère rentrer chez elle…

Blanche s’est fait embaucher au dépôt vente de Monsieur Didot pour vérifier s’il a bien les bijoux volés par les frères Nadeau. De son côté, Noé n’est pas prêt de recommencer à fumer…

