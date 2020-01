Un si grand soleil en avance : Johanna quitte Christophe (résumé + vidéo épisode n°361 du 13 janvier)

La semaine démarre à peine et elle s’annonce déjà difficile à encaisser pour Christophe dans « Un si grand soleil ». En effet, Johanna va lui annoncer ce soir que c’est définitivement terminé entre eux !…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 361

Johanna annonce à Christophe que c’est fini : elle le quitte. Elle confirme à Christophe qu’elle a rencontré quelqu’un… Mais au sujet du bébé, Johanna ne lui dit pas qu’il n’est certainement pas de lui et affirme qu’ils trouveront une solution pour qu’il le voit…

Pendant ce temps là, Inès se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Et les policiers mettent en place un plan dangereux.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

