Lara Fabian est l’une des nouvelles coachs du plus célèbre télé-crochet de France. Pour mémoire « The Voice » saison 9 débarque ce samedi 18 janvier 2020 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.



Et pour alimenter le buzz autour de ce lancement, la production multiplie les vidéos sur les réseaux sociaux. Et aujourd’hui l’une d’entre-elle a particulièrement retenu notre attention. Lara Fabian y répond à quelques questions et certaines réponses n’ont pas manqué de nous interpeller…

Vers un duo Lara Fabian / Gims ?

Dans cette courte vidéo que vous allez découvrir dans quelques instants, la chanteuse nous fait part de ses goûts musicaux et cite pêle-mêle son premier concert, l’artiste qui l’impressionne le plus sur scène, la demande de fan la plus improbable (et la réponse est très surprenante), la chanson qu’elle aurait aimé écrire, etc…

Puis d’évoquer le featuring de ses rêves. Et c’est sans hésitation aucune qu’elle a répondu Gims. Puis de préciser que cet hypothétique duo n’était pas improbable…



Alors faut-il s’attendre à une future collaboration entre Lara Fabian et Gims ? Ça aurait de la « gueule » non ?

Découvrez l’interview express de Lara Fabian

#TheVoice 🔥J-5 🔥

On a posé quelques questions 🎶 à @LFabianOfficial 🎤

Et on se s'attendait pas à certaines réponses 😉

The Voice est de retour samedi sur @TF1 & @MYTF1 ! pic.twitter.com/qasYH8TXvt — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) January 13, 2020



Et sinon…

Retrouvez Lara Fabian, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent samedi soir dans le tout premier numéro de « The Voice ». Voici le teaser vidéo tel que proposé par la chaîne…

En attendant cette grande première, n vous offre un petit aperçu de ce qui vous attend cette saison dans « The Voice ».

#TheVoice2020

Plus qu'une semaine avant le grand retour de The Voice 🎉

On vous offre un petit aperçu de ce qui vous attend cette saison ✌️

RDV avec @amel_bent @LFabianOfficial @LavoineOfficiel @ObispoPascal et @nikosaliagas samedi prochain dès 21:05 !

pic.twitter.com/2JcvJMYgur — TF1 (@TF1) January 13, 2020

