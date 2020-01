Un si grand soleil : Enric en garde à vue, Eliott va trop loin, ce qui vous attend lundi 3 février (épisode n°376)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Le week-end débute à peine et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans votre série « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, sachez que dans l’épisode 376 du lundi 3 février, ça va se corser sérieusement pour Enric…

En effet, après que la police ait découvert que son smartphone avait borné près du zoo le soir du meurtre du veilleur de nuit, Enric est placé en garde à vue !



Face à Manu qui l’interroge, Enric avoue avoir menti de peur d’être soupçonné… Il faisait ses rondes pour retrouver les agresseurs d’Inès mais assure ne pas avoir tué Lecharme. La police va aller parler à Jo et pratiquer des analyses sur sa voiture…

De son côté, Eliott poursuit son trafic de cigarettes à encore plus grande échelle. Il prend de gros risques et en parallèle il revoit Emmy en amis. Mais il va très loin en subtilisant son téléphone pour installer un logiciel espion…



Quant à Janet et Clément, ils peinent à se comprendre. Janet a mal pris le fait qu’il dise que leur relation n’était pas assez sérieuse pour vivre ensemble… Et quand Emmy parle à Clément, il affirme qu’ils ont un problème de communication. Il décide alors d’aller la voir pour parler et mettre les choses au clair. Tout finit par s’arranger !

