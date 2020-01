Un si grand soleil : Johanna confronte Christophe, Elsa de retour, ce qui vous attend vendredi 17 janvier (épisode n°365)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – C’est une semaine mouvementée qui va s’achever demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Et dans l’épisode 365 du vendredi 17 janvier, vous allez avoir le droit à un ultime rebondissement dans l’affaire Gimenez !

En effet, Manu va annoncer à Gimenez qu’il est ruiné et que sa femme a été arrêtée. Et en échange d’un transfert dans une prison où personne ne le connait, Manu réussit à obtenir les aveux de Gimenez pour les meurtres de Marion et de Franck.



Manu va fêter ça avec Virgile pendant qu’Elsa apprend la nouvelle à la radio. Elle pleure dans sa voiture… Va-t-elle décider de revenir à Montpellier retrouver Manu ?

De son côté, Johanna va confronter Christophe. Elle sait que c’est lui qui l’a balancée à Nathalie Gimenez. Elle ne dira rien à la police mais en échange, elle veut qu’il accepte le divorce sans condition et elle ne veut plus jamais le voir.



Ludo annonce à sa mère la bonne nouvelle de sa relation enfin au grand jour avec Johanna et de sa grossesse.

Quant à Julien et Alice, ils essaient encore de raisonner Manon après avoir vu la vidéo de la dernière action de Romane…

