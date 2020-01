Demain nous appartient spoiler : Sofia réunit William et Samuel (VIDEO)

Dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », Sofia va tenter d’apaiser les choses en réunissant ses deux pères, William et Samuel.

William a très mal pris le fait que Sofia apprenne à connaître Samuel et qu’ils se rapprochent… Mais Sofia n’a pas dit son dernier mot et décide de convoquer William et Samuel pour discuter.



Sofia est épuisée par tout ce qu’il se passe autour d’elle depuis qu’elle sait qui est son vrai père. Malgré son jeune âge, l’ado prend les choses en main. Elle convoque au spoon ses deux pères pour retrouver le dialogue entre tous. Les deux hommes parviendront-ils à crever l’abcès et mettre les choses à plat pour apaiser la situation ? Parviendront-ils à passer outre la rancœur pour assurer à Sofia son bonheur ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Sofia tente de réconcilier William et Samuel

