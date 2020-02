« 12 coups de midi » de TF1 : l’étoile mystérieuse trouvée ce week-end ? L’incroyable transformation de Sylvain….

4.3 ( 6 )



« 12 coups de midi » de TF1. Et si l’étoile mystérieuse des « Douze coups de midi » était trouvée dans quelques jours à peine, et plus précisément d’ici la fin du week-end ? C’est la rumeur qui enfle sur les réseaux sociaux depuis quelques heures maintenant. Malgré le peu d’indices, Éric serait déjà sur le point de donner la bonne réponse.



Ceux qui pensent qu’Éric est allé fouiller sur la toile pour obtenir la bonne réponse (elle est connue depuis un peu plus d’une semaine maintenant, ndrl) se trompent, les émissions ayant été enregistrées avec plusieurs semaines d’avance.

Alors comment est-ce possible ? Soit c’est le simple fruit du hasard, et c’est déjà arrivé par le passé, soit Éric est particulièrement perspicace et l’un des indices lui a mis la puce à l’oreille.



Dans tous les cas, mais nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer cette information donnée par le Chasseur d’Etoile, il pourrait la trouver dimanche. Info ou intox ? Pour le savoir, restez plus que jamais fidèles aux « 12 coups de midi »

« 12 coups de midi » de TF1 : et sinon aujourd’hui…

Et sinon retenez qu’Éric a signé un nouveau coup de maître en ce vendredi midi avec 20.000 euros à la clé dont 10.000 pour sa cagnotte. Cette dernière s’élève désormais à 513.380 euros de gains et de cadaux.

Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé aujourd’hui le nom de Brad Pitt.

Dans cette émission on a également retrouvé avec plaisir le brillant Sylvain qui, après avoir perdu 58 kilos, a une nouvelle fois changé d’apparence. Et ça lui va plus que bien !



L’étoile mystérieuse : indices et noms proposés

L’occasion d’un petit point sur les indices. Que voit-on ?

🛩️ La maquette d’un avion miliaire

⚽️ Un stade de foot

🏴 le drapeau de la ville de Nice !

🎁 Le cadeau de Stars-Actu 🎁 : Nous recherchons un chanteur qui s’accompagne le plus souvent au piano

Les noms déjà proposés

Donald Trump, Jean-Paul Belmondo, John Travolta, Renaud, Tom Hanks, Matt Damon, Rod Stewart, Harry Styles, Brad Pitt.

Toujours un beau succès d’audience pour les « 12 coups de midi »

L’incroyable parcours d’Éric continue d’avoir un effet positif sur les audiences du jeu de TF1. Encore 3.4 millions de fidèles pour l’émission d’hier et une très nette place de leader auprès de l’ensemble du public (pda 37%) comme auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (pda 25%).

📊[AUDIENCES] Beaux scores pour #Les12CoupsDeMidi toujours largement leader avec : 🌟 3.4M de tlsp

🌟 37% auprès des 4+

🌟 25% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/yOzFaBhLte — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) February 21, 2020

Les « 12 coups de midi » résonneront de nouveau demain dès 12 heures sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour les vidéos replay et le streaming.

