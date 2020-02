Un si grand soleil en avance : grande nouvelle pour Johanna et Ludo (résumé + vidéo épisode n°387 du 18 février 2020)

5 ( 3 )



ANNONCES





C’est un grand jour ce soir pour Johanna et Ludo dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, Johanna va passer une nouvelle échographie et ils vont découvrir le sexe du bébé !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 387

Johanna passe une échographie en compagnie de Ludo et la gynéco leur propose de savoir le sexe du bébé. Ludo hésite mais Johanna veut absolument savoir : son ventre n’est pas une pochette surprise ! Ludo accepte de regarder avec elle, ils ne voient rien et pour cause : c’est une petite fille. Ils sont très heureux !

Et tandis que Mo est dans l’incompréhension totale, Manon entrevoit un nouveau projet dans lequel s’investir.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES