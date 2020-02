Audiences TV prime 1er février 2020 : « The Voice » leader puissant sur cibles, flop confirmé pour la « La lettre »

ANNONCES





Audiences TV prime 1er février 2020. Nouveau et très beau succès de « The Voice » hier soir sur TF1. Malgré une concurrence plus difficile, la 3ème soirée des auditions à l’aveugle a dominé avec 4.68 millions de téléspectateurs pour 25.4% de part de marché.



Très large succès sur toutes les cibles commerciales avec par exemple 39% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (+ 5 points par rapport à l’épisode équivalent de 2019) ou bien encore 44% sur les 4-14 ans.



Hier l ‘episode 3 de #TheVoice2020 affiche + 5 points sur cible frda comparé à l’episode equivalent de 2019 🙂 Bravo @nikosaliagas et toute la #TheVoiceFamily pour ce nouveau succès, large leader toutes cibles @pascalguix @MatthieuNote @itvstudiosfr https://t.co/p3720QEMqV — MatthieuGrelier (@MatthieuGrelier) February 2, 2020

Audiences TV prime 1er février 2020 : autres chaînes

En seconde position on retrouve France 3 et le téléfilm « Meurtres en Cotentin ». Porté par Chloé Lambert, Nicole Calfan et Léa François, il a convaincu 4.47 millions de Français pour 21.7% de part de marché.

📈[#AUDIENCES ] Très beau score hier soir pour @France3tv en 2e position des chaînes en prime-time avec la fiction inédite "Meurtres en Cotentin " avec @leafrancoisoff @nicoleCalfan 📌4.5M de tsp pour 21.7% de PDA#fiction #tv pic.twitter.com/wyCUW9LD4I — France3ServicePresse (@France3Presse) February 2, 2020

France 2 n’est qu’en 3ème position avec son divertissement « La Lettre ». Présenté par Sophie Davant et malgré une pléiade de stars, seules 1.54 million de personnes se sont émues des rencontrées proposés par l’émission (pda 8.3%).

M6 suit avec la suite de la saison 9 de « Hawaii 5-0 ». À peine 1.54 million de fans et 7.3% de pda pour le premier épisode de la soirée, c’est pas lourd !

France 5 complète le top 5 avec son magazinz « Echappées belles ». Le voyage proposé hier soir a fait rêver 1.17 million de Français soit 5.7% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

