« The Voice » du 1er février 2020 : quand les coachs parlent alchimie (vidéos)

« The Voice » du 1er février 2020. Ce soir à la télé rendez-vous dès 21h05 pour la troisième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 9 de « The Voice » ! Nikos Aliagas et nos 4 coachs accueilleront de nouveaux talents fabuleux !



Et une fois de plus vous ne serez pas déçu ! C’est un très bel épisode d’auditions à l’aveugle qui vous attend ce soir dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1 pour les replay et autres vidéos streaming.

>>> Découvrez l’une des voix de ce soir en suivant ce LIEN.



« The Voice » du 1er février 2020 : vidéos

Et alors que quelques « tensions » entre coachs ont émaillé les premières soirées d’auditions, Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine nous parlent maintenant de l’alchimie qui règne entre les coachs.

#TheVoice ✌️

4 coachs, 1 même envie 💪

Quand @amel_bent @LFabianOfficial @LavoineOfficiel & @ObispoPascal nous parlent de l'alchimie qui règne entre les coachs ✨

RDV dès ce soir 21h05 sur @TF1 et @MYTF1 avec @nikosaliagas pour de nouvelles Auditions à l'Aveugle 🎉 pic.twitter.com/0bPm2Bw2Jh — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 1, 2020

Découvrez maintenant une VOIX et un personnage qui va marquer les auditions à l’aveugle ce soir…

#TheVoice

Samedi, vous allez partager un moment magique lors des Auditions à l'Aveugle ✨

Soyez au rendez-vous avec votre âme d'enfant dès 21h05 sur @TF1 & @MYTF1 ! pic.twitter.com/lu524m1ehY — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) January 31, 2020

Nouveau carton d’audience ?

La semaine dernière, le succès s’est confirmé pour « The Voice » avec plus de 5 millions de fidèles et un très large leadership sur l’ensemble des cibles.

#Audiences @TF1

Succès familial confirmé pour la 2nd soirée de #TheVoice

Très large leadership 📌5M tvsp ✅27% PdA 4+

✅40% PdA Frda-50

✅41% PdA 4-14 ans

✅33% PdA 15-24 ans

✅35% PdA 15-34 ans RDV Sa prochain pour la suite des auditions à l’aveugle avec @nikosaliagas @TF1 pic.twitter.com/NardGKu6VT — TF1 Pro (@TF1Pro) January 26, 2020

