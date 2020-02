« Qui veut être mon associé ? » du 11 février 2020 : ce soir sur M6, l’épisode 4 (vidéos)

ANNONCES





« Qui veut être mon associé ? » du 11 février 2020. Ce soir sur M6 c’est déjà l’heure du 5ème numéro du nouveau magazine de Julien Courbet sur M6 « Qui veut être mon associé ? ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY.



Dans ce programme, et comme vous le savez déjà, de jeunes entrepreneurs ont un rêve, un projet mais cherchent des investisseurs. Des chefs d’entreprise, experts dans leur domaine, sont prêts à les aider. Faut-il encore les convaincre…

« Qui veut être mon associé ? » du 11 février : ce soir…

Et ce soir vous découvrirez notamment Nelly et Yoann. Leur objectif : renforcer le lien entre grands-parents et petits-enfants. Comment ? Grâce à Sunday, un petit boîtier qui se branche sur une télé et permet de recevoir toutes les photos et/ou vidéos envoyées par ses proches via une simple application. Une télécommande permet de savoir si quelque chose a été envoyé et il suffit d’un simple clic pour que la photo et/ou la vidéo apparaisse sur son écran de télévision. C’est simple mais il fallait y penser.



"Quand je reçois des photos, c’est un rayon de soleil pour ma journée"

Grâce à ce boitier, Nelly et Yoann veulent renforcer le lien entre grands-parents et petits-enfants 👵👦❤️

Vont-ils réussir à convaincre les investisseurs ? RDV mardi à 21:05 #QVEMA pic.twitter.com/xqCaKsmdIZ — M6 (@M6) February 9, 2020

Reste que Nelly et Yoann doivent encore convaincre nos investisseurs…

La bande-annonce de votre émission

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre émission…

Mardi, de nouveaux entrepreneurs vont tenter de convaincre les investisseurs de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé 💼

RDV à 21:05 #QVEMA pic.twitter.com/iy7zchUhTm — M6 (@M6) February 7, 2020

Audience : le succès s’amplifie auprès des jeunes

Le succès de l’émission s’amplifie auprès du public jeune. La semaine dernière , elle était leader auprès des -35 ans, à son +haut niveau. Notez également :

▶️18% auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

▶️18% auprès des -50 ans

▶️24% auprès des 15-34 ans

L’épisode 5 de « Qui veut être mon associé ? », c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play

