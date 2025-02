« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » : le film culte ce soir sur TF1 (23 février 2025)

Publicité





« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre », c’est le film culte qui vous attend ce dimanche soir sur TF1. Une bonne occasion pour passer la soirée en famille en cette période de vacances scolaires.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1 et sa fonction direct.







Publicité





« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » : rappel de l’histoire

Ulcérée par les sarcasmes de César, la fière et sublime reine Cléopâtre lui lance un défi : si elle parvient en trois mois à lui faire construire en plein désert le plus somptueux des palais, il devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Un délai impossible à tenir sans un miracle ! Et ce miracle s’appelle Astérix, Obélix et la potion magique.

Casting

Avec : Monica Bellucci (Cléopâtre), Alain Chabat (César), Christian Clavier (Astérix), Jamel Debbouze (Numérobis), Gérard Depardieu (Obélix)



Publicité





Bande-annonce vidéo

Et même si on connaît déjà les images, pas question de se priver de la bande-annonce…