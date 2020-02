« Cassandre » du 29 février 2020 : ce soir l’épisode « Une vie meilleure » (vidéo)

5 ( 3 )



« Cassandre » du 29 février 2020. La capitaine Cassandre est de retour ce soir sur France 3 pour une nouvelle saison inédite. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV pour l’épisode « Une vie meilleure »



« Cassandre » du 29 février 2020 : épisode « Une vie meilleure »

Histoire, synopsis, résumé :

Tandis qu’elle est en pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d’une ceinture d’explosifs qui prend le palais de justice en otage ! L’homme réclame justice pour sa fille Marina. Une course contre la montre s’engage pour Cassandre et son équipe qui ont douze heures pour faire la lumière sur la mort d’Irina, sans quoi l’homme se fera sauter. Entre un Roche prêt à tout pour sauver sa mère et un homme prêt à tout pour sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre…

Casting, personnage

Cet épisode est réalisé par Bruno Garcia sur un scénario de Killian Arthur et Nicolas Jones-Gorlin. Et avec dans les rôles principaux :



Gwendoline Hamon (FLORENCE CASSANDRE)

Alexandre Varga (PASCAL ROCHE)

Dominique Pinon (JEAN-PAUL MARCHAND)

Jessy Ugolin (NICKI MALEVA)

Emilie Gavois Kahn (LA MAJOR)

Luca Malinowski (JULES)

Béatrice Agenin (EVELYNE ROCHE)

Avec, en guests : Philippe Lelièvre (Antoine Joussineau) et Robin Renucci (Sorbier)

Vidéo

Découvrez le teaser vidéo de votre épisode de ce soir

🔍 Incorruptible, exigeante… et terriblement attachante !#Cassandre est de retour pour une saison inédite, demain à 21.05 🔝 pic.twitter.com/5CPGkRk71N — France 3 (@France3tv) February 28, 2020

