Demain nous appartient spoiler : Aurore a compris pour Roxane (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Même après que la police a reçu la vidéo d’Aurélie Doumergue annonçant qu’elle arrêtait, Aurore est bien décidée à ne rien lâcher dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Aurore va faire le lien entre David et Roxane…

Elle demande à Georges d’enquêter sur Roxane et quand Sara approche, elle change de sujet pour ne pas attirer son attention…



Aurore ne lâche pas l’affaire sur l’enquête du tueur de Sète. Malgré le fait de ne plus avoir de ses nouvelles, Aurore s’entête et est bien déterminée à trouver celle qui s’en prend à sa famille. Pour cela, elle a fait suivre David à sa sortie de prison, en espérant qu’il se dirige vers sa sœur, principale suspecte. Selon ses sources, David aurait eu une attitude étrange avec la serveuse du Spoon, Roxane. Aurore tient une piste et compte aller jusqu’au bout pour démêler la vérité.

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Aurore a tout compris

