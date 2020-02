Plus belle la vie en avance : Emilie a avorté seule ! (vidéo PBLV épisode n°3992)

ANNONCES





Mardi prochain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », les choses vont mal tourner entre Emilie et Kevin… En effet, alors qu’ils avaient décidé ensemble de prendre deux semaines pour réfléchir, Emilie annonce à Kevin qu’elle a avorté seule !

Kevin hallucine qu’elle ait pu prendre cette décision et avoir avorté sans même lui en parler…



Emilie lui assure qu’elle a essayé de lui parler et lui reproche de ne pas l’écouter… Entre Emilie et Kevin, le dialogue semble plus que jamais rompu. Arriveront-ils à recoller les morceaux après cette épreuve ?

Un extrait de l’épisode de PBLV de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3992 du 11 février 2020

