Demain nous appartient spoiler : Roxane au pied du mur (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Aurore n’a jamais lâché pour coincer Aurélie Doumergue dans votre série « Demain nous appartient » et elle est plus que jamais sur le point de coincer Roxane. Et dans quelques jours, Roxane va se retrouver au pied du mur !

En effet, Sara a appris qu’Aurore avait envoyé un échantillon d’adn pour le comparer à celui d’Aurélie et elle pense que c’est celui de Roxane…



Roxane et Sara ont compris qu’Aurore ne lâcherai pas l’affaire tant qu’elle ne trouve pas la responsable des attaques de Sète. Elle se rapproche de la vérité en soupçonnant Roxane d’être la coupable. Sara vient d’apprendre qu’Aurore a tendu un piège à Roxane pour prélever de l’adn et le comparer à celui d’Aurélie Doumergue. L’étau se resserre pour Roxane, dès que le labo communiquera les résultats, Aurore saura que Roxane est bien la terroriste. La jeune fille n’a cependant pas dit son dernier mot, elle va tenter un dernier coup pour échapper aux mains de la police…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Roxane, la fin approche

