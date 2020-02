Un si grand soleil : Virgile rembarre Eve, Johanna dénonce Christophe, ce qui vous attend lundi 2 mars (épisode n°396 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Virgile a vécu une véritable descente aux enfers cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil »… Et ça ne va pas s’arranger la semaine prochaine puisque dans l’épisode 396 du lundi 2 mars, il va même rejeter Eve et la mettre à la porte de chez lui !

En effet, après avoir vu Antonin en larmes en cours au lycée, Eve décide d’aller parler à Virgile pour lui demander de parler à l’adolescent et lui dire qu’il ne lui en veut pas pour Léa…



Mais Virgile, trop malheureux, est incapable de parler à Antonin. Il rembarre Eve et la vire de son appartement…

De son côté, Johanna pense de plus en plus que c’est Christophe qui est à l’origine de l’incendie de l’escape game. Et même si Ludo a pris rendez-vous avec un serrurier pour faire changer les serrures de leur appartement, Johanna n’est pas tranquille. Elle décide d’aller au commissariat pour parler à Manu de ses soupçons… Manu trouve qu’elle manque de preuves mais Johanna décide alors de le balancer : elle lui dit qu’il a déjà essayé de la tuer.



Quant à Elisabeth, elle est de plus en plus aveuglée par son amour pour Hugues et signe carrément les papiers pour lui donne procuration chez OCI, contre l’avis de Guilhem !

