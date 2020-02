Demain nous appartient spoiler : une solution pour Luke et Charlie (VIDEO)

5 ( 4 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Luke et Charlie sont dans une situation des plus précaires depuis la mort de leur père dans la série de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, alors que leur mère s’est à nouveau faite interner, une solution va enfin leur donner une lueur d’espoir !

En effet, Christelle va décider de les accueillir tous les deux chez elle !



Pauline s’est faite internée suite à ses crises de folie ces derniers jours. Elle voulait quitter la France avec Charlie en abandonnant Luke… Antoine est arrivé à la rescousse et a permis aux enfants de ne pas subir la situation de leur mère. Cependant, ils n’ont plus personne de leur famille à Sète, Luke et Charlie sont seuls. Il faut donc leur trouver une famille d’accueil. Christelle s’en charge mais malgré ses efforts, Luke et Charlie ne pourront aller dans la même famille. Une solution impossible pour Charlie, soucieuse de la santé mentale de Luke. Alors qu’aucune solution ne se présente, Christelle décide de prendre une décision héroïque !

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler une solution pour Luke et Charlie

