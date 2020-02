Un si grand soleil : Christophe se venge de Ludo, Enric dit tout à Mo, ce qui vous attend mardi 18 février (épisode n°387 en avance)

5 ( 6 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors qu’Enric a finalement décidé d’aller se dénoncer à la police, la semaine s’annonce encore bien mouvementée dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ! En effet, dans l’épisode 387 du mardi 18 février, Enric est mis en examen pour le meurtre de la mère de Gabriel avec délit de fuite.

Mais il ne représente pas un danger pour la société et la juge décide de le remettre en liberté jusqu’au procès.



ANNONCES





Enric retrouve donc Mo et lui raconte toute la vérité. Mo tombe de très haut, elle est déçue et ne comprend pas comment il a pu lui mentir pendant tout ce temps et être aussi lâche…

De son côté, Christophe sort de l’hôpital. Il passe récupérer ses affaires chez Johanna, qui le met dehors froidement… Elle passe une nouvelle échographie avec Ludo et ils apprennent que le bébé est une petite fille.



ANNONCES





Mais en discutant avec Guilhem, Johanna lui confie qu’elle doute… Elle a peur que Christophe soit le père du bébé ! Et de son côté, Christophe insulte un couple en pleine rue et se fait finalement agresser. Il décide d’en profiter pour se venger en portant plainte contre Ludo, affirmant à la police que c’est son agresseur !

Quant à Manon, elle présente ses excuses à sa mère, et à Madji au zoo, qui lui pardonne son erreur.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES