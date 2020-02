4.4 ( 7 )



Samuel Etienne et Fort Boyard , c’est une belle et longue histoire. Oui mais elle a souvent été jalonnée d’incidents plus ou moins graves. La saison dernière, l’animateur de « Questions pour un champion » s’est beaucoup plus gravement blessé. Verdict : trois côtes brisées, un décollement de la plèvre et un passage par la case hôpital.



Une énième blessure pour l’animateur et journaliste de France 3. En 2017 par exemple il s’était déjà sérieusement blessé après une chute. Au Parisien il avait ensuite déclaré : « J’ai trouvé que les épreuves étaient plus dures physiquement, en tout cas celles sur lesquelles je suis tombé (…) Littéralement, je suis tombé, je me suis cogné… Je me suis même cassé deux côtes. »

Oui la blessure dont il a été victime la saison dernière semble avoir été la blessure de trop.



Et au passage un grand MERCI et un grand BRAVO aux services du #Smur, du #Samu, des @PompiersParis et de l’@HopitalPompidou, vous avez été géniaux aujourd’hui !#viveleservicepublic pic.twitter.com/kg7FuYFkcO — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) May 27, 2019

Champion de Fort Boyard, je ne sais pas…

Mais champion des CASCADES, là oui !

Mais je n’ai pas dit mon dernier mot @perefouras ! 😂 https://t.co/09Jtgdxwe4 — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) May 27, 2019

Samuel Etienne et Fort Boyard : c’est terminé !

Invité ce matin de Philippe Vandel sur Europe 1, Samuel Etienne s’est montré on ne peut plus clair.

Se qualifiant de « super » client pour le jeu estival de France 3, et alors qu’il était interrogé à propos de ses nombreuses participations, il en a profité pour annoncer qu’il avait fait le choix de s’arrêter.

« C’est fini, Fort Boyard ! C’est fini, parce que je l’ai fait cinq fois » a t-il d’abord lâché avant de rappeler et/ou de préciser que ses blessures étant de plus en plus graves au fil des éditions. Et de rajouter « Le problème c’est qu’édition après édition, je me blesse un peu plus, donc je leur ai dit merci pour tout (…) pour moi, c’est terminé ! »

Sa décision a t-elle été motivée par sa nouvelle paternité ? Et oui ce week-end, il est de nouveau devenu papa d’un petit garçon. Et on imagine que la naissance de ce petit ange a pesé dans la balance.

A deux c’était magique.

A trois, un bonheur immense.

A quatre, mon cœur n’en finit plus de déborder…

Bienvenue petit bonhomme, on va tout faire pour t’aider à illuminer ta vie. pic.twitter.com/EDZ7l1IYII — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) February 12, 2020

Que les fans de Samuel Etienne se rassurent, il continuera d’animer chaque soir sur France 3 le jeu « Questions pour un champion ».

