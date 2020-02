Demain nous appartient spoilers : la famille Daunier en danger, Pauline inquiète, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 10 au 14 février)

ANNONCES





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 10 au 14 février 2020 –On est samedi et alors qu’hier soir votre épisode de « Demain nous appartient » s’est terminé sur la menace directe sur la famille Daunier, vous avez sûrement hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine. Et si tel est le cas, comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les spoilers de la semaine à venir.

Et ça s’annonce plus tendu que jamais pour la police et la famille d’Aurore !



En effet, la famille Daunier va être placée à l’isolement dans un appartement dont l’adresse sera tenue secrète et sous surveillance policière. La police va fouiller activement dans le passé d’Aurore et trouver une piste… Mais ça va être très compliqué de coincer l’individu en question !

Quant à Bart, il va trouver un boulot et commencer une nouvelle vie en dehors de Sète. Mais Flore va venir le retrouver et lui présenter ses excuses. Va-t-il accepter sa main tendue ?



De son côté, à l’approche du départ pour New-York, Pauline va encore inquiéter ses proches avec son comportement…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 10 au 14 février 2020

Lundi 10 février (épisode 657) : Une menace pèse sur une famille de Sète. Le passé d’Aurore commence à refaire surface, tandis qu’André est confronté à un dilemme. Flore et Maxime joignent leurs efforts tandis que les tensions grandissent dans la famille Molina.

Mardi 11 février (épisode 658) : Un inconnu se fait remarquer à Sète, la prudence est de mise. Tandis que Bart doit assumer les choix qu’il a fait, Karim fait tout son possible pour aider Flore. Victoire impose ses règles aux nouveaux arrivants.

Mercredi 12 février (épisode 659) : Les nerfs d’Aurore sont mis à l’épreuve, mais une piste semble se préciser. La nouvelle complicité entre Rémy et Georges commence à agacer leur entourage. Le comportement de Pauline devient préoccupant.

Jeudi 13 février (épisode 660) : Alors que l’enquête de police commence à porter ses fruits, Sofia prend une decision risquée. Confronté à des épreuves douloureuses, Bart tente de se ressaisir. Fred fait une curieuse proposition à Maxime.

Vendredi 14 février (épisode 661) : La tension monte au commissariat. Aurore et Georges prennent conscience que leur adversaire est redoutable. Maxime doit faire un choix délicat. Antoine a une nouvelle idée pour apaiser la situation familiale.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 3 au 7 février

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

