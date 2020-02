« The Voice » du 8 février 2020 : découvrez l’une des voix de ce soir…

ANNONCES





« The Voice » du 8 février 2020. Ce soit 4ème soirée des auditions à l’aveugle de la saison 9 de « The Voice ». À suivre dès 21h05 sur TF1 et comme toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Et comme chaque semaine désormais les Réseaux Sociaux de « THE VOICE 2020 » et TF1 vous proposentde découvrir la Voix, juste la Voix et rien que la Voix d’un talent de ce soir, pour une expérience immersive et sociale à la fois.



C’est ainsi que vous allez maintenant vraiment vous mettre à la place des coachs et ressentir les mêmes émotions que Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

« The Voice » du 8 février 2020 : découvrez une nouvelle voix …

Pas besoin de fermer les yeux, il vous suffit de bien tendre l’oreille. Imaginez-vous dans l’un des 4 fauteuils et découvrez à l’aveugle la Voix et rien que la Voix de ce talent…



Pour info elle s’appelle Melba et chante « Toxic » de Britney Spears

#TheVoice

C'est le moment de vous glisser dans le fauteuil de votre coach préféré ✨

Écoutez l'audition à l'aveugle de ce talent de samedi 🎤

Vous voulez ce talent dans votre équipe ? Rendez-Vous sur MYTF1 pour découvrir son visage ▶️ https://t.co/by4c4L3rtc pic.twitter.com/aGYjPfgQWy — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 6, 2020

Alors cette Voix vous a t-elle embarqué ? Souhaitez-vous découvrir qui se cache derrière cette Voix ? Si oui il vous suffit de CLIQUER ICI

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière votre télé-crochet s’est de nouveau imposé en tête des audiences en réunissant 4.68 millions de téléspectateurs pour 25.4% de part de marché. Succès bien plus large encore sur les cibles commerciales avec par exemple 39% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (+ 5 points par rapport à l’épisode équivalent de 2019) ou bien encore 44% sur les 4-14 ans.

Hier l ‘episode 3 de #TheVoice2020 affiche + 5 points sur cible frda comparé à l’episode equivalent de 2019 🙂 Bravo @nikosaliagas et toute la #TheVoiceFamily pour ce nouveau succès, large leader toutes cibles @pascalguix @MatthieuNote @itvstudiosfr https://t.co/p3720QEMqV — MatthieuGrelier (@MatthieuGrelier) February 2, 2020

