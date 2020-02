« Envoyé Spécial » du 6 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

ANNONCES





« Envoyé Spécial » du 6 février 2020. Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 6 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Isolation : cauchemar à 1 €, une enquête d’Elvire Berahya Lazarus avec Cat & Cie.

Isoler ses combles ou sa cave pour un euro seulement ? Cette offre alléchante, des démarcheurs vous l’ont déjà sûrement proposée par téléphone ou vous l’avez sans doute déjà vue dans les publicités ou sur les réseaux sociaux…



L’isolation est une des priorités du gouvernement pour limiter la facture énergétique. De nombreux entrepreneurs se sont lancés sur ce créneau : pour la somme symbolique d’un euro, artisans ou entreprises spécialisées vous promettent de réduire votre facture de chauffage de 30% !Mais cette belle promesse peut se transformer en cauchemar. Malfaçons, risques d’incendie, ouvriers mal formés, finitions bâclées, Envoyé Spécial a testé pour vous ce dispositif d’isolation à un euro. Pendant 24 heures, une équipe du magazine Envoyé Spécial a loué une maison et vu défiler des entreprises soi-disant spécialisées dans l’isolation aux méthodes pas très rassurantes.

✔️ Coronavirus, l’étrange chaos, un reportage d’Angélique Forget et Antoine Védeilhé pour Keyi Productions.

Depuis un mois, la Chine ressemble à un pays de science-fiction : de grandes villes désertes, des rideaux tirés, des portes closes. Dans les gares, les aéroports, les hôtels, des équipes en combinaisons prennent la température des rares passants ou des étrangers en quarantaine. Dans les villages, des barricades à l’entrée des chemins pour dissuader les intrus… Partout la peur et la défiance.

Alors que la Chine est devenue une grande puissance, au cœur de la mondialisation, elle se trouve confrontée à une crise sanitaire inédite. Comment endiguer un virus potentiellement mortel ? Comment apparaître comme un pays sûr qui contrôle la situation ?

Angélique Forget, journaliste française résidente en Chine depuis quatre ans, raconte pour Envoyé Spécial un pays plongé dans l’angoisse d’un étrange chaos.

✔️ Brav-M, le retour des voltigeurs ?, un reportage de Lise Thomas-Richard et Mathieu Goasguen avec Cat & Cie

Depuis mars 2019, difficile de ne pas les remarquer lors des manifestations des gilets jaunes ou contre la réforme des retraites.

Equipés de casques intégraux, circulant à deux sur des grosses cylindrées, les BRAV-M, pour Brigade de Répression de l’Action Violente Motorisée, sont des unités de policiers à moto qui ont pour mission de contrer les casseurs.

Agissant parfois de manière spectaculaire, en appui ou en avant-garde d’unités de police plus classiques, ils impressionnent les manifestants.

Symbole d’un contexte inquiétant de répression policière pour les uns, modèle d’efficacité du maintien de l’ordre pour les autorités, comment fonctionnent ces unités BRAV-M ? A quelle violence doivent-elles faire face ? Quelles sont leurs consignes ? Sont-elles à l’abri des dérapages et des bavures ? Et surtout sont-elles réellement plus efficaces ?

✔️ Australie : animaux en péril, un reportage de Mathilde Cusin et Alban Alvarez avec Babel Press.

Le chiffre est à peine croyable : un milliard 250 millions d’animaux auraient péri jusqu’à maintenant dans les incendies qui ravagent l’Australie depuis septembre. Une équipe d’Envoyé Spécial a sillonné ce pays grand comme l’Europe à la rencontre de ces héros du quotidien qui viennent en aide à des espèces emblématiques comme le koala ou le kangourou, premières victimes des feux. C’est tout un peuple qui est au chevet d’une faune exceptionnelle et qui espère voir un jour renaître de ses cendres cet écosystème si riche et si unique.

Teaser vidéo

On termine avec les images et le teaser vidéo tel que proposé par la chaîne

Ce jeudi 6 février, retrouvez votre magazine #EnvoyeSpecial ! 🏠 Isolation : cauchemar à un euro

📺 Dès 21h05 sur #France2

Et bien sûr n’oubliez pas que vous pouvez commenter l’émission sur la page Facebook officielle de l’émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

