« FBI » du 6 février 2020 : 4 épisodes inédits ce soir sur M6 (vidéo)

« FBI » du 6 février 2020. Ce soir sur M6 suite de la saison 1 inédite de votre série « FBI ». Si vous ne savez toujours pas de quoi on parle, retrouvez-en un brève présentation ICI. Ce soir M6 vous propose d’en découvrir 3 nouveaux épisodes, les n°14, 15, 16 et 18. À voir également en replay et streaming gratuit sur 6play.



« FBI » du 30 janvier 2020

Saison 1 – épisode 14 : Meurtres sur commande

Un reporter est abattu dans Central Park avec une inscription laissée à proximité. L’enquête permet à l’équipe du FBI de relier l’affaire à d’autres plus anciennes. Loin d’un acte de vengeance, le meurtre semble être l’œuvre d’un professionnel. Mais la dernière victime et l’enquête affectent Maggie de manière personnelle, ravivant chez elle des souvenirs douloureux…

Saison 1 – épisode 15 : Des femmes exceptionnelles

Un poseur de bombes en série fait parler de lui et il semble viser l’élite de Wall Street. Maggie et OA enquêtent et recherchent un suspect dont le but est la vengeance. Pendant ce temps, Dana doit gérer Spencer Briggs, un profiler arrogant qui s’est invité sur l’affaire…

Saison 1 – épisode 16 : La vengeance des invisibles

Elizabeth Chase, jeune fille studieuse issue d’une riche famille, est kidnappée. La demande de rançon envoyée à la famille se révèle fausse et le rapt ressemble de plus en plus à une course à la notoriété. Mais les agents Bell et Zidan découvrent que les projets du kidnappeur vont bien au-delà d’un enlèvement motivé par une recherche effrénée de célébrité…



Saison 1 – épisode 18 : Chasse à l’homme

OA et Maggie s’associent à l’Unité de Recherche des fugitifs du FBI pour retrouver Thomas Mark Gilman : cet homme en cavale figure désormais sur la liste des 10 personnes les plus recherchées des États-Unis.

PS : pour info, l’épisode 17 sera diffusé la semaine prochaine !

« Quand on perd un être cher, c’est humain de chercher des réponses » 😥❤️

— M6 (@M6) February 6, 2020

Audience toujours à la peine

Malgré ses qualités, la sauce ne prend décidément pas en France. La semaine dernière, « FBI » a touché avec seulement 1.31 million de téléspectateurs et 6.3% de part de marché. Plus mauvais score jamais enregistré par la série. M6 était alors en dernière position des grands chaînes nationales derrière « Munch » sur TF1, le film « Un Petit boulot » sur France 3 et le magazine politique de France 2 « Vous avez la parole ». (détails des audiences ICI).

