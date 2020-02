EXCLU Plus belle la vie en avance : Franck de retour, l’hôpital en quarantaine (infos PBLV )

4.2 ( 5 )



ANNONCES





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 13 mars Si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque samedi, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Dans trois semaines, Franck va faire son grand retour au Mistral.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



ANNONCES





Après des mois d’absence, Franck est de retour à Marseille et il découvre qu’Eric est installé dans son appartement avec Blanche et Noé… Franck n’apprécie pas la complicité qui s’est nouée entre Noé et Eric. Surtout que Noé en veut à son père de l’avoir abandonné pendant tout ce temps. Franck n’arrive pas à renouer avec son fils et demande à Eric de partir…



ANNONCES





De son côté, Jeanne est au plus mal. Elle n’a plus de nouvelles de Mila depuis qu’elle l’a virée de chez elle après avoir appris qu’elle l’avait volée. Jeanne se reproche de ne pas avoir su gérer, comme dans le passé avec sa fille Elise… Et Mila continue de voler pour sauver sa mère des griffes de Syd ! Mais elle surprend une discussion entre eux qui remet tout en question…

A l’hôpital, un cas de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) est détecté. Il s’agit d’un virus très contagieux et l’hôpital est placé sous quarantaine ! Babeth et Léa sont dans la partie concernée, tout comme Mila qui était en salle d’attente à côté du patient atteint du virus…

Quant à Ariane, elle succombe au charme de son psy, Melmont… Et Luna n’est pas au mieux de sa forme car Andrès refuse toujours d’assumer leur relation au grand jour. Elle le vit mal, même si Mirta essaie de la rassurer. Après avoir parlé à Andrès, Mirta assure à Luna qu’il l’aime vraiment et que ça finira par s’arranger…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 24 février sur France 3

Kevin et Léo suivent le trajet de la voiture de Millard grâce à la géolocalisation du téléphone de Baptiste. Mais le piège se referme sur eux quand ils trouvent le portable jeté dans un caniveau. Patrick ne prend pas les inquiétudes de Kevin et Léo au sérieux et ne donne pas de moyens pour retrouver Baptiste. Léo avoue à Roland que son petit-fils à servit d’appât et qu’ils n’ont plus de nouvelles. Kevin fouille la chambre d’hôtel de Millard et trouve un indice…

Clément voit un message indiquant un rendez-vous médical sur le portable de Delphine. Cette dernière lui raconte qu’il s’agit de son psychologue avec qui les séances se déroulent très bien. De son côté, Tom est allé chez Luis, et réussit à lui mettre le doute sur ses réels sentiments, laissant Luis en plein trouble…

Tandis que Maxime cherche du côté de l’association d’aides aux SDF, Nathan, lui, a retrouvé l’adresse des parents de Jerry. Mais arrivé dans la maison, Nathan repart immédiatement…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES