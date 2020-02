5 choses à savoir sur « Les Gardiens de la galaxie Vol.2 », ce soir sur TF1

5 ( 2 )



« Les Gardiens de la galaxie Vol.2 » au programme TV de votre soirée du dimanche 23 février 2020. Une semaine après le premier, TF1 diffuse ce soir le deuxième film. Dans ce second volet des « Gardiens de la galaxie », Peter Quill, alias Star-Lord, part à la recherche de ses origines. Mais ses retrouvailles avec son père biologique vont mettre l’univers entier en danger…



Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.

Au programme, on retrouve les ingrédients qui ont fait le succès du premier film : un univers original et coloré, une dose d’humour absurde et décalé et une attention particulière portée à la bande originale, constituée de titres vintage des années 60 à 80.



« Les Gardiens de la galaxie Vol.2 » : l’histoire

Les gardiens de la galaxie poursuivent leurs missions, de planète en planète, où ils vendent leurs services. Lorsque leur vaisseau est attaqué, ils doivent atterrir d’urgence sur une planète où ils font la connaissance d’un certain Ego. Celui-ci prétend être le père de Peter Quill… Après cette révélation, Ego propose à son fils de l’amener chez lui pour lui expliquer les mystères de ses origines…

Casting et personnages

Avec :Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Chris Sullivan (Taserface), Pom Klementieff (Mantis)…

5 choses à savoir sur le film

– Les gardiens de la galaxie, vol 2, est sorti en avril 2017, trois ans après le premier volet.

– Il s’agit du quinzième film issu de l’univers cinématographique Marvel,

– Dans ce deuxième opus James Gunn a de nouveau cumulé les rôles de scénariste et réalisateur qui rassemble la même équipe de comédiens principaux.

– Ce film a constitué la première sortie vidéo des studios Marvel au format 4K Ultra HD.

– James Gunn (le réalisateur) a glissé dans la bande-originale du film l’un de ses titres préférés, à savoir « Mr. Blue Sky » d’Electric Light Orchestra.

Vidéo

Découvrez-en maintenant la bande-annonce officielle.

Un succès d’audience pour TF1 ?

La semaine dernière, et malgré son statut de rediffusion, le premier volet a permis à TF1 de s’imposer en tête des audiences du dimanche 16 février 2020 en réunissant 4.20 millions de téléspectateurs.

