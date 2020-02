Un si grand soleil en avance : Manon et Ludo cherchent une solution (résumé + vidéo épisode n°391 du 24 février 2020)

5 ( 5 )



C’est le grand jour ce soir pour les parents d’Antonin dans votre feuilleton « Un si grand soleil », celui de l’inauguration de leur escape game après de longues semaines de préparation. Mais rien ne va se dérouler comme ils l’avaient imaginé…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 391

Tous les joueurs de l’escape game sont pris au piège dans les salles du haut après l’explosion. Camille fait une crise d’asthme, Manon essaie de la rassurer et de trouver une solution pour les sortir de là… Dans la salle d’à côté, Johanna angoisse. Elle a peur qu’ils n’arrivent jamais à sortir… Aidé d’Enzo, Ludo décide de défoncer la porte. Et quand Manon casse la vitre de la fenêtre, ça produit un appel d’air et Léa voit les flammes arriver…

Et pendant ce temps là, Virgile reçoit un appel qui bouleverse totalement ses plans…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 24 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

