Koh-Lanta l’île des héros : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 28 février)

Koh-Lanta l’île des héros, épisode 2 du vendredi 28 février 2020 – C’est parti pour le second épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après l’élimination de Joseph la semaine dernière à l’issue d’un conseil rouge sous hautes tensions, il est l’heure pour les 5 héros de cette saison de s’affronter pour la première fois.

Objectif : faire partie des deux premiers pour directement intégrer les équipes jaunes et rouges ! Et après un combat acharné, c’est finalement Moussa et Claude qui remportent l’épreuve ! Ils sont donc les premiers héros à être certains de rejoindre l’aventure et les autres aventuriers.



Mais avant ça, jaunes et rouges participent au jeu de confort avec à la clé, le kit de pêche. C’est serré mais c’est finalement les rouges qui remportent une nouvelle fois le confort !

Et juste après le confort, Denis accueille les 5 héros. Jaunes et rouges n’en reviennent pas ! Denis leur explique qu’ils ont déjà participé à une épreuve individuelle et que deux d’entre eux vont les rejoindre : Teheiura et Moussa ! Grâce à leur victoire au confort, les rouges ont le droit de choisir lequel des deux va les rejoindre. Les rouges se concertent et annoncent qu’ils choisissent Teheiura ! Denis informe qu’en cas de défaite pour l’immunité, ils ne pourront pas l’éliminer lors du conseil.



De leur côté, les jaunes accueillent Moussa. Sam est ravi, Moussa fait partie de ses idoles !

Chez les rouges, Teheiura n’a pas tardé à se mettre à l’oeuvre et part en expédition avec le kit de pêche.

Moussa se rapproche de Sam, il trouve déjà que c’est un super aventurier et il est ravi qu’il soit à ses côtés. Il parle de lui comme de « la future légende de Koh-Lanta » !

C’est l’heure de l’épreuve d’immunité. Et c’est finalement les rouges qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité ! Teheiura a clairement été un avantage pour son équipe.

Le retour des jaunes sur le camps est du coup tendu. Ils vont devoir affronter un premier conseil et éliminer l’un d’entre eux ! Benoit est en danger après avoir fait des reproches à ses équipiers.

Chez les rouges, Marie se sent mal et ils appellent l’équipe médicale. Elle part se requinquer et le médecin prendra une décision plus tard pour la suite de son aventure.

Les jaunes se rendent au conseil. Sam se sent en danger, Moussa le briefe. Et Benoit décide de sortir son collier d’immunité ! Et c’est finalement Valérie qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 2 du 28 février 2020, sachez que l’émission est déjà disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et attention, en raison de la diffusion du concert des Enfoirés vendredi prochain, vous ne retrouverez le prochain épisode Koh-Lanta que le vendredi 13 mars.

