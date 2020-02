Saison 9 de « The Voice » : Pascal Obispo bouleverse Lara Fabian (vidéo)

ANNONCES





Saison 9 de « The Voice ». J-1 avant la 4ème soirée des auditions à l’aveugle de « The Voice : la plus belle voix ». Et demain, samedi 8 février 2020, c’est une soirée chargée en émotions qui vous attend. Préparez vous à sortir les mouchoirs car vous en aurez vraiment besoin.



Au programme de cette nouvelle soirée des talents incroyables, des artistes uniques et des déclarations inattendues qui ne manqueront pas de vous émouvoir et de vous surprendre.

Saison 9 de « The Voice » : Pascal Obispo bouleverse Lara Fabian

Et parmi les moments forts de cette soirée, la déclaration de Pascal Obispo qui, en complimentant un talent, va bouleverser Lara Fabian qu’il considère comme l’une des 3 plus grandes chanteuses avec Céline Dion et Maurane. La sensibilité de Lara Fabian va faire le reste, la chanteuse ne pouvant retenir ses larmes.



Un beau moment d’émotion que nous vous proposons de découvrir en images…

« The Voice » revient pour une 4ème soirée d’auditions à l’aveugle ce samedi 8 Février dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour les vidéos en streaming, le replay et autres bonus exclusifs.

