Un si grand soleil en avance : Léa fait une crise de panique (résumé + vidéo épisode n°380 du 7 février 2020)

On peut dire que le test de l’escape game des parents d’Antonin ne va pas bien se passer ce soir dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ! En effet, alors qu’Antonin a invité ses amis à tester gratuitement les énigmes avant l’ouverture, Léa va faire une crise de panique…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 380

Antonin, Léa, Arthur et Anissa sont dans l’une des pièces de l’escape game et réfléchissent à l’énigme. Mais les effets spéciaux sont flippants et ne réussissent pas à Léa… L’adolescente ne se sent pas bien, elle fait une crise de panique et un malaise ! Antonin appelle son père en urgence pour qu’il leur ouvre la porte…

Et alors que Manon se sent terriblement coupable, Ève est sur un petit nuage après sa nuit passée avec Virgile…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 7 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

>>> Pour aller plus loin encore, découvrez les spoilers jusqu’au 14 février 2020 en suivant ce lien.

