« Envoyé Spécial » du 27 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéos)

« Envoyé Spécial » du 27 février 2020. Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 27 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Ma vie d’occasion, un reportage d’Alice Gauvin, Guillaume Marque, Perceval Briclot et Marielle Krouk

Et si j’arrêtais d’acheter du neuf ? C’est le défi que s’est lancé notre journaliste Alice Gauvin. Vêtements, électroménager, meubles, jouets… Peut-on tout trouver d’occasion ? Le marché explose : près de 60% des Français disent avoir acheté des produits de seconde main dans les 12 derniers mois.



Des achats ponctuels pour certains, un mode de vie pour d’autres. Notre journaliste est partie à la rencontre de ces Français qui ont déserté les magasins traditionnels : au quotidien, ils réutilisent, réparent, troquent. Certains ont même arrêté d’acheter : ils préfèrent emprunter ou louer que posséder toujours plus d’objets.

Une démarche économique, qui est aussi écologique : la fabrication d’un jean par exemple nécessite en moyenne 8000 litres d’eau et 49 kilos de matières premières. Un micro-ondes ? C’est 2,1 tonnes de matières premières. Pour les adeptes du « rien de neuf », arrêter d’acheter c’est aussi réduire son impact environnemental.

✔️ La drôle de vie de Mister Green, un reportage d’Anouk Burel, Manon Heurtel et Mathilde Rougeron avec Babel Press

Rob Greenfield, 32 ans, a adopté un mode de vie radical, au plus près de la nature. Vraiment au plus près ! Il se déplace sur un vélo de bambou, se lave dans les rivières, mange végétarien avec les légumes de son jardin, boit l’eau de pluie. Ni carte de crédit, ni compte en banque. Il vit d’échanges, de pêche et de cueillette !

Il est devenu une star aux États-Unis avec ses vidéos étonnantes : on le voit récupérer des aliments en parfait état dans les poubelles des supermarchés, ou se promener dans la rue en portant sur lui, dans des sacs transparents, tous les déchets qu’un Américain moyen génère !

Occupé à trouver chaque jour de quoi manger et à partager son expérience, le jeune homme est convaincu de vivre une vie meilleure.

✔️ Une vie en suspens, un reportage d’Isabelle Sabourault, Perrine Bonnet et Guillaume Beaufils

C’est l’un des grands mystères de la science. Que se passe-t-il chez ceux que l’on considère comme plongés dans le coma ? Toujours vivants mais comme absents, enfermés dans un corps qui ne répond plus. Nous entendent-ils ? Nous comprennent-ils ?

Audrey a eu un grave accident de voiture. Elle ouvre les yeux mais n’exprime plus rien, dans un état que la médecine appelle « non répondant ». Peut-elle revenir à elle ? Faut-il continuer coûte que coûte à la maintenir dans cette existence léthargique ?

En Belgique, Steven Laureys tente de repérer les signes de conscience chez ces patients inertes. A Paris, Louis Puybasset a mis au point un outil pour prédire leurs chances de se réveiller. Ces deux professeurs sont persuadés qu’il y a encore beaucoup à découvrir. Et leurs recherches bousculent les certitudes.

Extrait vidéo

Un médecin français a mis au point un logiciel révolutionnaire pour prédire si un malade va sortir du coma 🔴 Une vie en suspens

📺 Jeudi 21h05 dans #EnvoyeSpecial sur #France2 https://t.co/5UBn4w9H3W pic.twitter.com/k2iwqDr33n — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) February 25, 2020

