« Mariés au premier regard » du 24 février : Matthieu et Solenne dans une impasse, Romain doute (VIDEO)

« Mariés au premier regard » au programme TV de ce lundi 24 février 2020 – Ce soir sur M6 et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous à 21h05 pour un nouveau numéro inédit de la saison 4 de « Mariés au premier regard ». Au programme, l’épisode 7 avec de jolis moments mais aussi des déceptions alors que la fin de l’aventure approche…

A suivre dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6play.



Matthieu et Solenne sont dans une impasse. Parviendront-ils à trouver un moyen de franchir le fossé qui les sépare ? Ou seront-ils obligés d’en rester là et de mettre un terme à leur mariage ? En larmes, Solenne regrette de faire du mal à Matthieu alors qu’il n’a rien demandé… Elle affirme que ce mariage n’a rien donné de positif…

De leur côté, Romain et Delphine continuent de construire pas à pas leur histoire d’amour. Mais il leur reste à éclaircir un point sensible et de grande importance : quand Romain va-t-il se décider à lui présenter sa fille ? Il doute et s’apprête à faire un choix…



Après un mariage rempli d’émotion et de joie, Laura et Cyril commencent leur vie à deux. Mais leurs rythmes de vie ne sont pas du tout les mêmes… Leurs points communs vont-ils être suffisants pour sauver leur mariage ?

Quant à Mélodie et Adrien, tout n’est pas encore perdu. Mélodie s’est mise sur son 31 pour son mari, qui note ses efforts… Mais ils doivent décider de rester marier ou non alors qu’ils n’ont même pas échangé le moindre bisou !

Et malgré la force de leurs sentiments réciproques et un véritable coup de foudre lors de leur mariage, Elodie et Joachim n’avancent pas au même rythme. La jeune femme voudrait déjà vivre avec son mari mais ça va trop vite pour lui, il essaie de la freiner un peu et ça la déçoit…

Mariés au premier regard : vidéos extraits de l’épisode 8 du 24 février

"C'est notre premier biberon ensemble" 🍼😍

Laura et Cyril se rapprochent lors de leur voyage de noces en Corse ! La suite, ce soir à 21:05 dans #MariésAu1erRegard pic.twitter.com/j9Up2w9EUR — M6 (@M6) February 24, 2020

