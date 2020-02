« Le Monde de Jamy » du 24 février 2020 : au sommaire ce soir… (vidéo)

5 ( 3 )



« Le Monde de Jamy » du 24 février 2020. Neige, verglas, grand froid : quand l’hiver se déchaîne, il faut savoir y faire face. Ce soir dans « Le Monde de Jamy » Jamy Gourmaud et ÉMÉYÉ Églantine vont nous aider à nous adapter à cette période si particulière de l’année…



« Le Monde de Jamy » du 24 février 2020 : présentation

Chaque hiver, quand le thermomètre chute au-dessous de zéro, c’est la panique !

Pour quelques centimètres de neige, des kilomètres de bouchons, des trains à l’arrêt et des Français frigorifiés… Il y a pourtant des moyens efficaces de s’adapter au grand froid. Comment bien s’habiller, se nourrir, se déplacer quand l’hiver se déchaîne ? Dans de magnifiques paysages enneigés, découvrez toutes les solutions pour que l’hiver reste une fête !



Pour nous aider à adapter nos organismes au froid, Jamy nous convie à une expédition au Canada. Une opération survie au pays de l’hiver. Dans le Grand Nord québécois, il doit dormir sous la tente par – 35 °C, creuser la glace d’un lac gelé pour trouver de l’eau, fabriquer un igloo et même un coin cuisine avec de la neige ! Nous découvrons toutes les techniques des Canadiens, champions du grand froid.

Ce numéro nous fait aussi revivre les grandes vagues de froid qui ont paralysé notre pays. Ce n’est pourtant pas une fatalité : quand la route se transforme en patinoire, Eglantine nous apprend à garder le contrôle au volant. Avec le « Dr Ice », champion de la nage en eaux glacées, nous découvrons pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face au froid.

Alors que le changement climatique entraîne des événements météo toujours plus extrêmes, ce numéro exceptionnel du Monde de Jamy nous propose un voyage spectaculaire parmi les lieux les plus glaciaux de France et de la planète.

Heure de diffusion, replay, streaming vidéo et avant-première

Pour découvrir cette émission branchez-vous sur France 3 dès 21h05 !

Vous pouvez aussi regarder l’émission en live depuis tous vos appareils connectés via France.TV. Il vous suffit d’opter pour la fonction direct.

Pour le streaming vidéo, l’avant-première et/ou le replay, rendez-vous sur France.TV en suivant simplement ce lien.

« Le Monde de Jamy » c’est aujourd’hui sur France 3 et France.TV.

Vidéo

Tout de suite un petit teaser vidéo de votre émission de ce soir…

😨❄ Quand l’hiver se déchaîne, comment faire face ? @Gourmaud_Jamy et @Eglantine_Emeye vous donnent les réponses dans @lemondedejamy, lundi à 21.05 ! pic.twitter.com/Sgq8Cov6zQ — France 3 (@France3tv) February 21, 2020

