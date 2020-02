« Meurtres au paradis » saison 9 : dès le 16 mars sur France 2

5 ( 6 )



« Meurtres au paradis » saison 9. Bonne nouvelle pour tous les fans de la série de France 2 « Meurtres au paradis ». La saison 9 débarque à compter du lundi 16 mars 2020 dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming gratuit sur France.TV.



« Meurtres au paradis » saison 9 : votre saison en quelques lignes

Du nouveau sous les tropiques avec l’arrivée de deux nouveaux comédiens : Aude Legastelois-Bide qui incarnera la sergente Madeleine Dumas, venue de l’inspection générale de la police nationale, avec pour mission d’évaluer le travail de l’inspecteur chef Jack Mooney et Ralf Little dans le rôle de l’Inspecteur Neville Parker, envoyé contre son gré sur l’Ile de Sainte Marie pour enquêter sur la mort d’une femme originaire de Manchester sa ville natale.

Pas question pour l’équipe de Jack Mooney de lézarder sous le soleil des Caraïbes. Pour cette 9ème saison de « Meurtres au Paradis » le nouveau sergent Madeleine Dumas a rejoint la brigade qui affronte les meurtres les plus déroutants qu’elle n’ait jamais eu à résoudre. Qu’il s’agisse d’un tueur en série masqué, d’un poison mortel, ou du Tour des Antilles qui vire au drame, l’inspecteur Jack Mooney, ainsi que son remplaçant, l’inspecteur Neville Parker, sauront éviter le piège des apparences et guider toute l’équipe sur les bonnes pistes.

Casting

Ardal O’HANLON (Inspecteur Jack Mooney),

Ralf LITTLE (Inspecteur Neville Parker),

Aude LEGASTELOIS-BIDE (Sergent Madeleine Dumas),

Tobi BAKARE (Agent J.P. Hooper),

Don WARRINGTON (Commandant Selwyn Patterson)

