Plus belle la vie en avance : Antoine disparait (vidéo PBLV épisode n°4007)

Mardi prochain, les choses vont mal tourner pour la famille Bommel dans votre série de France 3 « Plus belle la vie »… Alors que la veille Clément a appris que Delphine avait signé tous les papiers pour la transition d’Antoine à sa place, ils se sont violemment disputé sous les yeux d’Antoine.

Résultat, Antoine a disparu !



Clément croise Coralie dans la rue. Il s’excuse de lui avoir fait une scène et lui demande si Antoine est chez eux… Coralie lui assure que non et qu’elle n’a pas eu de nouvelle. Clément est très inquiet, Coralie lui promet de l’aider à le retrouver.

Coralie ajoute que Clément peut toujours compter sur elle…



Un extrait de l’épisode de PBLV de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4007 du 3 mars 2020

