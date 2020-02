Nathalie Baye hospitalisée d’urgence samedi matin

ANNONCES





Nathalie Baye actu. Selon une information de BFM TV, l’actrice française Nathalie Baye a été hospitalisée ce samedi matin à l’hôpital Cochin de Paris.



Toutefois, et contrairement aux premières informations qui ont circulé, l’actrice n’a pas été victime d’une crise cardiaque mais d’une infection broncho-pulmonaire à la suite d’un épisode grippal.

Et c’est Elisabeth Tanner, son agent, qui l’a annoncé à l’AFP. Notez, et c’est le plus important, que son état n’inspire pas d’inquiétude.

Âgée aujourd’hui de 71 ans, la mère de Laura Smet sera prochainement à l’affiche du film « Garçon chiffon », de Nicolas Maury. Sortie prévue au cinéma le 20 Août 2020. On la retrouvera également au casting de la comédie dramatique de Sylvie Ohayon « La beauté du geste ».



