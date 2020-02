Balance ton post : spécial « La France est-elle raciste ? » avec Marlène Schiappa et Cyril Hanouna

Balance ton post : spécial « La France est-elle raciste ? ». Discriminés, stigmatisés, insultés, moqués, menacés, etc., à cause de leur couleur de peau ou de leur origine. Ils sont français et pourtant ils sont constamment confrontés au racisme. Logement, emploi, vie sociale : des français témoigneront des difficultés de leur quotidien.



Alors la France est-elle raciste ? Ces français s’adresseront à la Ministre chargée des luttes contre les discriminations, Marlène Schiappa, qui sera aux côtés de Cyril Hanouna pour tenter de trouver des solutions.

Participez dès maintenant, en publiant vos témoignages, avec l’hashtag #BalanceTonPost.

BALANCE TON POST ! spécial LA FRANCE EST-ELLE RACISTE ? Rendez-vous jeudi 6 février à 21H50 en direct sur C8 et sur Mycanal.fr



BALANCE TON POST est une production H2O Productions / A Banijay Group Compagny

