Un si grand soleil en avance : Janet et Clément s’expliquent (résumé + vidéo épisode n°376 du 3 février 2020)

Une nouvelle semaine qui commence et ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », Janet Clément vont enfin se décider à communiquer et à s’expliquer sur les sujets qui fâchent, comme la vie commune évoquée la semaine dernière devant Emmy…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 376

Janet et Clément se promènent sur la plage et s’expliquent. Janet explique à Clément qu’elle ne pensait pas du tout qu’il voulait vivre avec elle… C’est pour ça qu’elle a réagi comme ça l’autre soir lors du dîner avec sa fille. Clément lui assure que ça ne remet pas en cause leur relation et lui demande juste si elle tient un peu à lui… Janet lui répond que bien sûr que oui et ils s’embrassent…

Pendant ce temps là, les affaires d’Eliott prennent une nouvelle ampleur. Et la pression s’accentue sur Enric : ses erreurs se retourneront-elles contre lui ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 3 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

>>> Pour aller plus loin encore, découvrez les spoilers jusqu'au 14 février 2020

