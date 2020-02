« NCIS » du 7 février 2020 : ce soir 2 nouveaux épisodes inédits de la saison 16 (vidéo)

ANNONCES





« NCIS » au programme TV du vendredi 7 février 2020 – Ce soir à la télé, M6 vous donne rendez-vous à 21h05 pour suivre pour deux nouveaux épisodes inédits de la saison 16 de NCIS, les n°17 et n°18. À voir aussi en replay et streaming sur 6play.



« NCIS » du 7 février 2020 : résumé de vos deux épisodes inédits

Saison 16 – épisode 17 : Danger en eaux profondes

Gibbs et Bishop enquêtent sur le meurtre d’un Navy Seal à bord d’un sous-marin nucléaire lorsque l’équipage reçoit un ordre d’immersion et de préparation au combat. En silence radio et plongé en eaux profondes, le vaisseau n’est plus joignable par le NCIS, ni par le Pentagone…

Saison 16 – épisode 18 : Mona Lisa

Torres se réveille sur un bateau abandonné à trois heures de route du NCIS et sans aucun souvenir des 12 dernières heures. Lorsque tout l’accuse d’un meurtre, l’agent ne peut compter que sur ses collègues pour l’innocenter…

Dès 22h50, M6 enchaînera avec épisodes en rediffusion de la saison précédente.



Teaser vidéo

Voici le teaser vidéo de cette nouvelle soirée inédite de NCIS.

« Je suis en train de faire un cauchemar » 😰

Lorsque tout accuse un agent du #NCIS d'un meurtre, l’agent ne peut compter que sur ses collègues pour l’innocenter.

📺 Ce soir à 21:05 pic.twitter.com/zxg1IOuXZ8 — M6 (@M6) February 7, 2020

Gibbs et toute l’équipe du « NCIS » vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6.

