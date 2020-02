« NCIS » saison 17 : le grand retour de Ziva David

4 ( 4 )



« NCIS » saison 17. Aperçue à la fin de la saison 16, Ziva David fait son grand retour au début de la saison 17 de « NCIS » afin de prévenir Gibbs qu’il est en danger…

Actuellement en cours de diffusion sur CBS aux États-Unis, cette nouvelle saison placée sous le signe du renouveau sera à découvrir sur M6 à partir du vendredi 13 mars 2020 et bien sûr sur 6play pour le streaming vidéo et le replay.



« NCIS » saison 17 : à propos du retour de Ziva David

Poursuivie par une mystérieuse femme nommée Sahar, Ziva révèle s’être faite passée pour morte afin de la traquer et protéger sa fille Tali. On apprend que l’explosion au cours de la saison 10 qui avait tuée Eli David, son père, lui était en réalité destinée. Désormais Ziva et Gibbs doivent tous les deux fuir et le NCIS, solidaire de son ancienne agent-spéciale, se met sur l’affaire. Une course poursuite démarre alors pour trouver Sahar. Parallèlement, le retour de Ziva après tant d’années d’absence bouleverse l’équipe du NCIS.

Un retour “top-secret”

“Des accords de non-divulgation ont été signés par tous les comédiens et membres de la production : personne ne pouvait parler du retour de Ziva. Pour évoquer ce tournage, était évoqué un “mystérieux” invité. Le jour J, le plateau a été fermé et restreint à une équipe réduite : une vingtaine de personnes seulement ont été accréditées. J’étais confinée dans une voiture de production et ai pu en sortir seulement quand le producteur m’en a donné l’autorisation. Quand je suis arrivée sur le plateau, toute l’équipe m’a accueillie avec des applaudissements. J’ai été très touchée, c’était comme si je n’étais jamais partie et que je rentrais à la maison finalement.”



Et salué par le public

Un retour inattendu qui a convaincu le public aux Etats-Unis : “NCIS” est la série n°1 aux États-Unis en total téléspectateurs tous networks confondus, ils étaient plus de 16,9 millions de téléspectateurs (J+7) pour le premier épisode de cette nouvelle saison en septembre dernier sur CBS.

*Source : Rachael Ray Show

