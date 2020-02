« Une belle histoire » : nouvelle série de France 2 dès le mercredi 11 mars 2020

5 ( 2 )



« Une belle histoire » c’est la nouvelle série du mercredi soir de France 2. Elle sera diffusée à compter du 11 mars 2020 sur la chaîne et en replay et streaming vidéo sur France.TV.



Une Belle Histoire est une comédie romantique, tendre et pétillante, parfois nostalgique, sur le couple qu’il s’agit chaque jour de construire, sauver, réinventer…

Une Belle Histoire raconte les routes croisées, rythmées et imprévisibles de trois couples, trois hommes et trois femmes en quête de ce qu’on appelle le bonheur quand on est jeune, l’équilibre quand on l’est moins.

Que faut-il sacrifier pour réussir son couple ? Telle est la question que pose sans cesse, avec la légèreté de la dramédie, Une Belle Histoire.



Dans cette série, le chemin conjugal est semé d’embûches, de surprises bonnes et mauvaises, de quiproquos générateurs de comédie, d’accidents générateurs de tragédies, avec, en guise de ceinture de sécurité, l’amitié.

« Une belle histoire » : l’histoire

David a perdu Anaïs, la femme de sa vie, dans un accident de montagne. 5 ans plus tard, il vit toujours seul, mais entouré de ses amis, chez lesquels il trouve régulièrement refuge entre deux galères de boulot et d’appart’. Quand il rencontre Charlotte, David a un véritable coup de foudre. Mais est-il vraiment prêt à rencontrer la deuxième femme de sa vie ? Et Charlotte, est-elle prête à sacrifier son couple avec Eric, son mentor depuis 15 ans, pour rencontrer l’Amour ?

Casting

Sébastien Chassagne (David), Tiphaine Daviot (Charlotte), Ben (Philippe), Louise Monot (Caroline), Juliette Navis (Malika), Jean-Charles Clichet (Georges), Thierry Neuvic (Eric), Andréa Ferreol (Mme Merlin).

