« The Voice » battles 2020 : dès le 7 mars 2020 sur TF1

« The Voice » battles 2020. Alors que la saison 9 de « The Voice » bat son plein, sachez que les auditions à l’aveugle vont bientôt prendre fin. Place en effet aux battles dès le samedi 7 mars 2020 sur TF1 et MYTF1. Des battles comme vous ne les avez jamais vues…



Durant les auditions à l’aveugle, les quatre coachs, Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont dû faire les bons choix et batailler ferme pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe. Chacune d’entre elles sera ainsi composée de 14 talents.

« The Voice » battles 2020 : à propos

A partir de ce samedi 7 Mars 2020? vous retrouverez les talents qui ont marqué les esprits la célèbre épreuve des Battles. Pour la première fois, les coachs ne sont pas prêts à vivre de tels moments de musique et d’émotions ! Une Battle, deux talents et pourtant une seule et unique place pour accéder à l’étape des KO…



Chaque coach présentera sur scène 2 talents de son équipe qui s’affronteront, voix contre voix, sur une chanson choisie par leur coach.

À la fin de la Battle, le coach sera confronté à un dilemme cornélien en ne gardant qu’un seul talent. Le talent non retenu quittera aussitôt le concours puisque aucun vol de talent ne sera possible cette saison.

Les talents encore en cours devront donc donner le meilleur d’eux-mêmes pour espérer continuer l’aventure.

Et juste après

Chaque semaine, retrouvez en deuxième partie de soirée « The Voice, la suite », présenté par Nikos Aliagas et en présence des quatre coachs : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

Au programme :

– « Les debriefs » : Nikos Aliagas et les quatre Coachs débriefent des moments forts de la soirée,

– « Le focus des Talents » : dans ces magnétos, les talents commentent leur Battle notamment grâce à des extraits inédits des coachings et des vidéos des talents qui ont répété leur titre à domicile.

– Et des nouvelles rubriques comme « Tu préfères » : deux propositions, une seule réponse pour mieux connaître les coachs ou « Tu ris, tu perds » : les talents qui s’affrontent sur les Battles, s’affrontent cette fois avec des blagues. Le défi est de ne surtout pas rire… !

Sans oublier la prestation exceptionnelle de Camille Lellouche avec le titre Parle encore sur la scène de « The Voice 2020 ».

