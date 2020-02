Plus belle la vie : ce soir, Sabrina reçoit un message de Jerry (résumé + vidéo de l’épisode 3997 PBLV du 18 février 2020)

4 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3997 du mardi 18 février 2020 – Alors que Sabrina pense que les choses s’arrange et qu’elle semble apaisée, elle va recevoir un appel troublant ce soir dans votre série de France 3 Plus belle la vie »… En effet, elle va entendre Jerry qui la supplie de lui ouvrir sa voiture…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3997

Patrick vient voir Léo à l’hôpital. Il accuse Millard de l’avoir agressé. Mais ce dernier a un alibi et c’est Mirta qui le confirme. Léo s’est échappé de l’hôpital et trouve refuge auprès de Claire. Alerté par Patrick, Kevin va voir Léo mais celui-ci est toujours en boucle sur Millard. Kevin prend tout de même le dossier rassemblant les éléments contre Millard. De son côté, Emilie comprend grâce à Baptiste, la souffrance de Kevin et la projection qu’il s’était faite pour se reconstruire en tant que père après la mort de Jérôme…

Tom pense à Luis quand il est interrompu par un message d’Eddie. A Laetitia, Tom raconte qu’il est indécis sur ses choix pour Parcoursup. Mais en vérité, il transpose cette idée sur sa vie sentimentale. Antoine est mal de devoir mentir à Clément et vient chercher de l’aide auprès de Coralie…



Sabrina pense en avoir fini avec l’esprit de Jerry, quand son portable sonne. Paniquée elle s’en remet à Maxime et lui dit qu’elle n’est pas coupable de la mort de Jerry…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3997 du 18 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

